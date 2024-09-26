إسرائيل تعلن إستهداف بنى تحتية يستخدمها حزب الله عند الحدود السورية اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن مقاتلاته استهدفت بنى تحتية يستخدمها حزب الله عند الحدود السورية اللبانية.



وقال بيان للجيش: "قبل مدة قصيرة، قصفت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنى تحتية على الحدود السورية اللبنانية يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان، والتي استخدمتها المنظمة الإرهابية ضد مدنيين إسرائيليين".