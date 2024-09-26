وزارة الصحة السورية: تقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان

أكدت وزارة الصحة السورية، تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان.



كما أكدت الوزارة في تعميم لمديريات صحة ريف دمشق وحمص وطرطوس ودمشق ومشافي الهيئات العامة على "جاهزية منظومة الإسعاف من خلال وجود سيارات الإسعاف في المنافذ الحدودية، وبأعداد تتناسب مع الحاجة، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية كاملة بشكل مجاني للقادمين من خلال المنافذ الحدودية ومن خلال المراكز الصحية في أماكن وجود الوافدين، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والمسح التغذوي والدعم النفسي وتقديم كل اللقاحات ضمن البرنامج الوطني الموسع.



هذاو وتضمن التعميم تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسارية والتقصي الوبائي للوافدين ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات ووسائل التشخيص والاستقصاء لكل الحالات المرضية، إضافة إلى وضع جميع المشافي والمراكزالصحية بحالة جاهزية تامة وتطبيق الخطة العامة للطوارئ.