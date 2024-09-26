ميقاتي يستكمل لقاءاته في نيويورك في إطار السعي لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

يواصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاءاته الديبلوماسية في نيويورك في إطار السعي لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وفي هذا الاطار، اجتمع ميقاتي مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس غريستودوليدس الذي وضعه في اجواء الاتصالات التي تقوم بها قبرص لدعم لبنان ووقف اطلاق النار ولا سيما اتصاله مع رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو .



قطر



كما اجتمع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وشكر رئيس الحكومة لقطر وقوفها الى جانب لبنان في هذا الظرف وبشكل خاص دعمها للجيش.



وقد وضع رئيس وزراء قطر الرئيس ميقاتي في صورة المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار في غرة وعما تقوم به قطر من خلال"اللجنة الخماسية العربية والدولية" لانتخاب رئيس جديد للبنان".



اسبانيا



هذا واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز واثنى على المواقف التي اعلنتها اسبانيا في خلال مؤتمر مدريد دعما لفلسطين.كما اثنى على الدور الذي تقوم به اسبانيا من خلال قوات" اليونيفيل"العاملة في الجنوب.



وقد وعد رئيس الوزراء الاسباني بزيارة لبنان فريبا.



بريطانيا

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير خارجية بريطانيا دافيد لامي تم خلاله البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة وجهود بريطانيا لوقف القتال.