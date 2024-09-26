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الجميل: ادعو حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش

أخبار لبنان
2024-09-26 | 12:19
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الجميل: ادعو حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش
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الجميل: ادعو حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش، مؤكدا أنه حان وقت وحدة الخيار مع الشعب اللبناني.

وشدد الجميل في خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا يمكن لأي حزب أن يتفرد بجر بلد الى حرب والهاء الاسرائيلي عبر جرّ القصف نحو لبنان بدل غزة.

وطالب بوقف هذه الحرب، معتبرا أن يمكن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لكن ليس على حساب دم اللبنانيين وأن ما من أي بلد يقوم بالذي نقوم به

وكرر الجميل الدعوة الى فتح مجلس النواب لكي تستعيد الدولة زمام المبادرة ولانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال": وجعنا كبير ونمرّ بأصعب المراحل بتاريخ لبنان وبلدنا يتحول رويدا رويدا الى غزة ثانية".

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