ياسين للـLBCI: سقوط عدد كبير من الشهداء وخلال 90 ساعة قارب ما حصل خلال حرب تموز



قدّر وزير البيئة ناصر ياسين أن يكون عدد المهجرين الاجمالي قد فاق الـ250000 وهو رقم مرشح للارتفاع وفي مراكز الايواء 77000.



ولفت الى أن حجم التهجير كبير في وقت قصير والعداد لم يتوقف ومنذ ظهر الاثنين شهدنا سقوط عدد كبير من الشهداء فخلال 90 ساعة قارب ما حصل خلال شهر في حرب تموز 2006.



واشار ياسين للـ LBCI الى ان هناك الالاف الذين يتلقون مساعدات غذائية وفرش ومياه وهناك هيئات تساعد في ذلك وستقوم الدولة اللبنانية بزيارات على عدد من الدول والاصدقاء للمساعدة في الحاجيات.