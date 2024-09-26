ظافر ناصر: لا يمكن ان نستنتج ببساطة ان ايران تخلت عن حزب الله ...وندعو لانتخاب رئيس

رأى الأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن ايران دولة كبرى لها مصالحها ولكن لا يمكن ان نستنتج ببساطة انها تخلت عن حزب الله ولكن طبعا يجب التوقف عند المواقف الايرانية.واشار للـ LBCI الى أن كان هناك محاول جدية من قبل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للحصول على اتفاق هدنة للقيام بمفاوضات جدية، وسأل: "هل هدف الاسرائيلي القضاء على حزب الله عبر تجاوز الشروط؟".واضاف: "ما من ابواب مقفلة بالمطلق في السياسة، وهناك سلسلة اقتراحات من قبل الرئيس وليد جنبلاط تتعلق بالملف الداخلي ومنها التفاهم على رئيس للجمهورية واللامركزية وطرح اتفاق الهدنة، ومتفقون مع الرئيس بري على مسألة ضرورة مشاركة الجميع بالحوار ولا يمكن لأي طرف ان يلغي الآخر وعلينا تغليب الارادة الداخلية والذهاب لانتخاب رئيس".واعتبر ناصر أن الاسرائيلي يريد ان يتحدث بسلاح حزب الله لا فقط بالحرب واي تسوية خارجية بطبيعة الحال تأخذ بعين الاعتبار مصالح الخارج.ولفت الى أن حزب الله يمثل مكونا اساسيا في البلد وليس بالسهل بأن تؤدي أي نتيجة سلبية الى ضربه فقلب المعادلات ليس بهذه البساطة، كما قال.