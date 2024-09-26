دار الفتوى ودائرة الأوقاف في طرابلس الشمال: لاستقبال كل النازحين

دعا دار الفتوى ودائرة الأوقاف في طرابلس الشمال أهالي طرابلس إلى القيام بما يمليه عليه دينهم وأخلاقهم من حُسن الاستقبال والضيافة لكل النازحين من كل المناطق، مؤكدا على الحذر الشديد من أبواق الفتنة والتصرفات التي توقد نار الفتنة من أي جهة أتت.