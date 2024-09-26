المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تبدي استعدادا للانخراط في الملف النووي

اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايال غروسي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس إن إيران تبدي "استعدادا" للانخراط مجددا في الملف النووي مع الأمم المتحدة والقوى الغربية.



وأوضح غروسي قبيل زيارة سيجريها لإيران في تشرين الأول أن الإيرانيين "يبدون مؤشرات استعداد للانخراط مجددا ليس فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن أيضا مع شركائنا الآخرين في الاتفاق النووي المبرم في 2015"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن طهران ترفض العودة عن قرار منع مفتشي الوكالة من دخول مواقعها النووية معتبرا أن ذلك يشكل "ضربة ولا نرى أنه بناء".