الصحة: 44 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية اليوم في النبطية والجنوب وجبل لبنان

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى في محافظة النبطية أدت إلى استشهاد ستة وعشرين شخصا وإصابة اثنين وأربعين بجروح.



أما غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى في محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد أربعة عشر شخصا وإصابة ثمانية وثلاثين بجروح.

وايضاً، غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة جبل لبنان أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة تسعة وعشرين بجروح.