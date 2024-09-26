ماكرون: على إسرائيل أن توقف ضرباتها وعلى حزب الله أن يتوقف عن الرد

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة. وطالب إسرائيل بوقف هجماتها وحزب الله بالتوقف عن الرد.



وأدلى ماكرون بتلك التعليقات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال.