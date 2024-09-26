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ماكرون: على إسرائيل أن توقف ضرباتها وعلى حزب الله أن يتوقف عن الرد
أخبار لبنان
2024-09-26 | 16:36
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ماكرون: على إسرائيل أن توقف ضرباتها وعلى حزب الله أن يتوقف عن الرد
اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة. وطالب إسرائيل بوقف هجماتها وحزب الله بالتوقف عن الرد.
وأدلى ماكرون بتلك التعليقات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال.
واعتبر أنه في حال رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان فإنه سيكون قد ارتكب "خطأ" يحمّله "مسؤولية" تصعيد إقليمي.
وقال ماكرون "الاقتراح الذي تم تقديمه متين"، موضحا أنه أعد بالتنسيق مع نتانياهو شخصيا والولايات المتحدة.
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