حزب الله يؤكد استشهاد القائد محمد سرور بغارة الضاحية: تولى مسؤولية القوّة الجويّة منذ 2020

نعت المقاومة الاسلامية الشهيد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وذلك اثر غارة اسرائيلية في الضاحية.



وسرور هو مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973، انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1986 وتدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.



شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلاميّة وكان من الضباط الأساسيين على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.



تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوّة الجويّة في المُقاومة منذ العام 2020. كما قاد العمليّات العسكريّة للقوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى.