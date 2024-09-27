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جعجع: ما الذي يمنع بري من دعوة المجلس النيابي للالتئام بشكل طارئ لمناقشة مأساة الشعب؟

أخبار لبنان
2024-09-27 | 03:53
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جعجع: ما الذي يمنع بري من دعوة المجلس النيابي للالتئام بشكل طارئ لمناقشة مأساة الشعب؟
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جعجع: ما الذي يمنع بري من دعوة المجلس النيابي للالتئام بشكل طارئ لمناقشة مأساة الشعب؟

سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع" إذا ما كان أحد يستطيع أن يشرح له ما الذي يمنع رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى الآن من دعوة المجلس النيابي للالتئام بشكل طارئ لمناقشة المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحاضر، خصوصا إذا تذكرنا ان عشرة نواب كانوا قد تقدموا بتاريخ 22 /7 /2024 بطلب خطي لتعيين موعد جلسة لمناقشة الحكومة في خصوص التدابير الواجب اتخاذها لتجنيب الجنوب ولبنان الحرب".

وسأل في بيان :" هل يستطيع أحد ان يشرح لي لماذا لا يدعو الرئيس بري فورا لجلسة فعلية لا صورية، كما كان يحصل في السابق، لانتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقا من المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحاضر؟،ألا يخدم تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وفي طليعتها رئاسة الجمهورية أعداء لبنان وخصوصا إسرائيل؟".

وتابع:" هل يجوز استمرار معاناة اللبنانيين الذين لا تكفيهم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة حتى جاءت الحرب التي حذرنا منها مرارا وتكرارا لتهجِّرهم في قلب وطنهم ويعيشوا مأساة ما بعدها مأساة؟".

وشدد جعجع على أنه "لم يعد مسموحا ان تبقى الدولة الفعلية مغيبة وان نبقى في الواقع المرير الذي نعيشه في السنوات الثلاثين الأخيرة من تاريخنا رأفة بالناس المعذبة والمقهورة".

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