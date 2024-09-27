ميقاتي وستارمر اتفاقا على ضرورة التوصل لحل عبر التفاوض

ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار مع إسرائيل والتوصل لحل عبر التفاوض.



وقدّم ستارمر تعازيه لميقاتي في فقدان أرواح مدنيين في الأسابيع القليلة الماضية.



وناقش الرئيسان الصراع المتصاعد في لبنان واتفقا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لحل عبر التفاوض.