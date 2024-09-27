انتشال جثة امرأة من تحت أنقاض مبنى استهدف قبل يومين في صور

تم انتشال جثة امرأة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد تعرضه لغارة معادية في المدينة الصناعية البص في صور قبل يومين، مشيرا الى ان البحث جار عن ابنتها.