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بيان للدفاع المدني حول آخر مستجدات عمليات البحث والإنقاذ في مواقع الغارات
أخبار لبنان
2024-09-27 | 05:20
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بيان للدفاع المدني حول آخر مستجدات عمليات البحث والإنقاذ في مواقع الغارات
انطلقت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عند الساعة الثالثة فجرا أحد المباني السكنية في بلدة شبعا الجنوبية.
وقد أسفرت العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني حتى الساعة عن انتشال جثامين ٦ شهداء و٣ جرحى نقلوا بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفيات.
وتتواصل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة للعثور على كافة المفقودين.
إلى ذلك، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة العاشرة من صباح اليوم من انتشال جثمان شهيدة من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ظهر أمس مبنى سكنيا في محلة المساكن الشعبية (صور).
ومع متابعة عمليات البحث، تم انتشال جثة شهيدة ثانية تبين أنها ابنة الشهيدة الأولى.
وفي بلدة جويا، استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية عند الساعة الثانية فجرا. على الفور أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا اندلع في المبنى المهدم المؤلف من ٣ طوابق.
توازيا، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع جهات اخرى على البحث عن مفقود في الطابق الأول وقد استخدمت أعمدة الانارة الليلية للتمكن من مواصلة البحث خلال الليل.
وعند الساعة السابعة صباحا، تم العثور على جثمان شهيد وقد تم نقله بالتعاون مع هيئات اسعافية أخرى الى المستشفى.
وفي بلدة الكرك البقاعية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي، انتهت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة، بعد العثور على جثمان الشهيدة التي كانت لا تزال ضمن عداد المفقودين وتم نقلها الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي لتبلغ حصيلة عمليات الدفاع المدني انتشال جثامين ١٤ شهيدا و٦ جرحى نقلوا بالتعاون مع جهات اخرى الى مستشفيات المنطقة.
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