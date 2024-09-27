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الصحة تؤكد استمرار إقفال الحضانات في الأماكن المعرضة للعدوان

أخبار لبنان
2024-09-27 | 05:53
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الصحة تؤكد استمرار إقفال الحضانات في الأماكن المعرضة للعدوان
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الصحة تؤكد استمرار إقفال الحضانات في الأماكن المعرضة للعدوان

أكدت وزارة الصحة الإستمرار في إقفال الحضانات في المناطق المعرضة لخطر العدوان الاسرائيلي المتمادي. 

ولفتت في بيان، الى أنه بالنسبة إلى الحضانات الواقعة في مناطق بعيدة عن النزاع، تدعو أصحابها إلى تقييم الموقف بالتنسيق مع الاهل، بحيث يكون فتح الحضانة متاحا بهدف مؤازرة الاهل على التوجه إلى أعمالهم ولا سيما العاملين منهم في القطاع الصحي ومجالات حيوية ضرورية أخرى.

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