حجار: 3 ملايين دولار ستُوزّع نقداً على العائلات النازحة الأكثر فقراً

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار تخصيص "ثلاثة ملايين دولار للتوزيع نقداً على العائلات الأكثر فقراً وضمن قدراتنا نعمل مع خلية الأزمة والمنظمات الدولية للاستجابة لمساعدات النازحين".



وفي مؤتمر صحافي، قال حجار: "جرى تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية الـ7 في الجنوب بهبة صينية وهي مساهمة لحوالى 10 آلاف عائلة".



وعن تأمين مستلزمات النزوح من قرى الجنوب والبقاع، قال حجار: "هناك أزمة كبيرة في الفرش وأزمة أكبر في المخدات والشراشف، وهناك أشخاص ينامون منذ أيّام على الأرض".



وأضاف: "في موضوع الطعام، من الصعب أن تبدأ المطاعم منذ اللحظة الأولى بتأمينها، واليوم بدأت الوجبات تتحضّر سريعاً في بعض المناطق".