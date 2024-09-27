وزير الصحة: 25 شهيدًا منذ صباح اليوم...

اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض ان "دور وزارة الصحة سيكون عبر مؤسساتها وتحديدا عبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ومستشفى الكرنتينا ونتعاون مع النقابات للتأكيد على مستوى الخدمات ونذكّر بالرقم الساخن: 81860087".



وقال في مؤتمر صحافي " الورقة المقدمة من واشنطن ومجموعة الـ7 والسعودية وقطر والإمارات كانت ستشكل بداية جيدة".



واضاف " تعاون بين الاطباء والنقابات المختصة لمرافقة أهلنا في رحلة التعافي وإعادة اكتساب دورهم بعد تفجير أجهزة الاتصالات".



واكد أنه "منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة استشهد 25 شخصًا جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان ".



