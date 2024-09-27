مسؤول أمني إسرائيلي: أي عملية برية في لبنان ستكون "أقصر" ما يمكن

أعلن مسؤول أمني إسرائيلي أن أي عملية برية قد تنفذها القوات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستكون "أقصر" ما أمكن.وقال المسؤول للصحفيين: "سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن" مضيفا "أعتقد أننا نعد لذلك كل يوم، ومن المؤكد أن هذه الوسيلة في متناولنا".