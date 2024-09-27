حمادة التقى جعجع: متطلبات جمع مجلس النواب متشعبة

بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مع النائبين مروان حمادة وراجي السعد آخر التطورات السياسية اللبنانية.



وعقب اللقاء، قال حمادة: "لقد تباحثنا في مختلف الأمور ومجرياتها وتبعات هذا العدوان على البلاد، كما ناقشنا ما يجب القيام به من تنسيق بين القوى السياسية، القوى السياسية كلها، من أجل العودة إلى تقارب سياسي بين الجميع وصولاً إلى ما نهدف إليه".



ولفت الى أن "الجميع يعرف موقفنا في ما يتعلق بمطالبتنا بهدنة، كما أن الأستاذ وليد جنبلاط لا يرى في اتفاقية الهدنة التي تم توقيعها في العام 1949 بديلاً عن القرار 1701، وإنما يعتبرها مظلة حقيقية يمكن أن تعيد البلدين إلى وضعهما الطبيعي، البلد المعتدي والبلد المعتدى عليه".



وأوضح حمادة أنه "جرى التطرق في خلال اللقاء إلى ما هو مأمول من الجميع، وهو انتخاب رئيس للجمهورية، لتعود المؤسسات إلى القيام بدورها الذي يواجه اليوم تحديات أوسع وأكبر وأكثر خطورة في ظل تعرّض أجزاء من البلاد للدمار والخراب، بالإضافة إلى نزوح وتهجير مواطنين أعزاء من مدنهم وقراهم. وهنا بالطبع قلوبنا ومنازلنا مفتوحة لهم، ولكن كل ما يحصل يقتضي معالجة سريعة اليوم وما بعد اليوم، باعتبار أن الأيام تمضي، وللأسف، تمضي مع مزيد من المآسي. لذا، شكّل لقاؤنا اليوم مع "الحكيم" جلسة مناقشة عامة تطرقنا فيها إلى جميع المواضيع التي تهم اللبنانيين".



ورداً على سؤال عن موقف جعجع من "الاستدارة" في مواقف جنبلاط، الذي أصبح يتحدث عن وجوب دعم "حزب الله" والمقاومة، قال حمادة: "تطلقون عليها مباشرةً صفة "استدارة"، فالناس تهوى دائماً إلباس الأستاذ وليد جنبلاط كلمة "استدارة"، في حين أنه كان منذ البداية من بين المحذرين من أي انجرار إلى حلقة القتال. إلا أنه، في الوقت الذي وقع فيه لبنان في هذه الحفرة، لم يعد باستطاعته أن يترك لا القوى السياسية ولا الشعبية من دون أن يمسك بيدها".وأكد حمادة أن جنبلاط يحاول مع جميع الفرقاء إيجاد وسيلة للخروج من هذا الوضع".



أما بالنسبة للسؤال عن سبب عدم مطالبة جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب أو عقد جلسة لمناقشة ما يجري في البلاد، خصوصاً بعدما وصف بري جنبلاط بالأمس بأنه "أخلص الخلصاء"، قال: "وليد بيك" هو أخلص الخلصاء للبنان والقضية العربية ولجميع المكونات اللبنانية. أما بالنسبة لموضوع المطالبة بعقد جلسة، فهذه من ضمن الأمور التي ناقشناها. إلا أن متطلبات جمع مجلس النواب متشعبة، وكان المبعوث الفرنسي في لبنان منذ بضعة أيام، وقد ناقشنا مع جعجع ما قاله المبعوث الفرنسي للطرفين، وما قيل له من قبل الطرفين أيضاً".