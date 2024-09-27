نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب لبنان إلى أن تحقق أهدافها

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد حزب الله ستتواصل، ما يقلّص الآمال حيال إمكانية تطبيق هدنة مدتها 21 يوما دعت إليها فرنسا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وقال نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "طالما أن حزب الله يختار مسار الحرب، فلا خيار أمام إسرائيل، ولدى إسرائيل كل حق في إزالة هذا التهديد وإعادة مواطنينا إلى ديارهم بأمان"، مضيفا أن العمليات ضد الحزب "ستتواصل إلى أن نحقق أهدافنا".

ولفت الى أنّ "حزب الله" حوّل مدنًا كاملة، في شمال إسرائيل، إلى مدن أشباح.

وقال: "دمّرنا الصواريخ التي خزنها "حزب الله" لعقود، بتمويل إيرانيّ، وقمنا بتصفية القادة وبدائلهم".

وعن الحرب في غزة، أوضح نتنياهو عدم رغبة إسرائيل في بناء مستوطنات في غزة.

وكشف أنّ إسرائيل دمرت 90% من مخزون "حماس" الصاروخي.

وأعرب عن استعداد إسرائيل "لدعم إدارة مدنية محلية، في غزة، ملتزمة بالتعايش السلميّ".

الى ذلك، حذّر نتنياهو إيران من أن بلاده ستقصفها إذا تعرّضت للقصف أولا وقال إن بإمكان بلاده الوصول إلى أي جزء من أراضي الجمهورية الإسلامية.

واشار نتنياهو إلى أنّ "إيران تمول الإرهاب في 5 قارات والعالم تسامح معها".

وقال متوجّهًا لإيران: "إن هاجمتمونا فسنهاجمكم".

وشدد على أنّ إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.