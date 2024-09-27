اليونيسف تندد بمقتل أطفال في الغارات الإسرائيلية في لبنان "بمعدل مخيف"

نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتصاعد حدة المواجهات هذا الأسبوع، بين إسرائيل و”حزب الله”.

وأكّدت أنّ الغارات على لبنان تتسبب بمقتل أطفال "بمعدل مخيف".

وقال ممثل الوكالة الأممية في لبنان إدوارد بيجبيدر، في بيان، إنّ "الهجمات على لبنان تُوقع الأطفال بين قتلى وجرحى بمعدل مخيف".

وكثّفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على “حزب الله” في مناطق مختلفة في لبنان، ما استدعى ردودًا من الحزب، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء تبادل اطلاق النار بين الطرفين غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.

وتسببت الغارات التي يقول الجيش الإسرائيليّ إنّها تستهدف مواقع لـ”حزب الله”، الاثنين فقط بمقتل 558 قتيلا بينهم، معظمهم مدنيون، وبينهم 50 طفلا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضحت اليونيسف أنّ "المتوسط اليوميّ لعدد الأطفال الذين قتلوا في لبنان بلغ هذا الأسبوع أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا يوميا خلال نزاع عام 2006 المدمِّر".

وقال بيجبيدر، "انتقل الوضع في لبنان، الذي يتأرجح بالفعل على حافة الهاوية، من أزمة إلى كارثة" مشددا على أنه "يجب أن تتوقف معاناة الأطفال".