ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم مقر القيادة المركزي لحزب الله الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي ادرعي أنّ الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل مقر القيادة المركزي لحزب الله الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال إنه لم يطرأ أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.