الجيش الإسرائيلي: استهداف مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف مقر القيادة المركزي لجماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري بيان نقله التلفزيون إن مقر القيادة المركزي كان متغلغلا بعمق في المناطق المدنية.