ميقاتي: العدوان الجديد يثبت أنّ إسرائيل لا تأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار

اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بقائد الجيش العماد جوزيف عون، للاطلاع على المعلومات المتوافرة عن سلسلة الغارات التي شنها الجيش الاسرائيليّ على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما اتصل ميقاتي الموجود في نيويورك بمنسق "اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات" الوزير ناصر ياسين واعطاه توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية، سيما في ضوء المعلومات التي تشير الى وقوع اعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذا العدوان.

وأكد أنّ العدوان الجديد يثبت أنّ إسرائيل لا تأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار، مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ردعها ووقف طغيانها وحرب الابادة التي تشنّها على لبنان.