مصدر مقرب من “حزب الله” لـأ.ف.ب: نصرالله بخير بعد الغارات الإسرائيلية

أكد مصدر مقرب من “حزب الله” لفرانس برس أنّ الأمين العام للحزب حسن نصرالله بخير، بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه المستهدف في الضربات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المصدر إنّ "السيد نصرالله بخير".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل وقت قصير أنه "نفذ ضربة دقيقة على المقر المركزيّ” للحزب أحدثت دمارًا هائلا وتردد دويّ الانفجارات الناجمة عنها في أرجاء بيروت ومحيطها.