السفارة الايرانية في لبنان عن استهداف الضاحية: تصعيد خطير يغير قواعد اللعبة

أعلنت السفارة الايرانية في لبنان، أن النظام الإسرائيلي ارتكب مرة جديدة مجزرة دموية، مستهدفًا أحياء سكنية مكتظة بالسكان، مطلقًا تبريرات زائفة في محاولة لتغطية جريمته الوحشية وتغطية السماوات بالقبوات.



وقالت: "لا شك أن هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدًا خطيرًا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب والتأديب".