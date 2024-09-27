السفارة الاميركية: الولايات المتحدة لم تكن على علم بأي عمل عسكري إسرائيلي في بيروت

أعلنت السفارة الاميركية في بيروت أنها لا تزال تجمع المعلومات عن الضربات التي شنتها إسرائيل اليوم في بيروت.



وأكدت في بيان، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بأي عمل عسكري إسرائيلي في بيروت اليوم ولم تشارك فيه.



وقالت: "ليس لدينا أي معلومات إضافية أو تفاصيل أخرى لكم حاليًا".