حماس: الإرهاب الصهيونيّ المتصاعد ضدَّ الشعب اللبنانيّ يتطلّب من أمتنا العربية والإسلامية مغادرة مربع الصمت

نددت حركة “حماس” بأشد العبارات العدوان والتصعيد الإسرائيليّ المتواصل ضدَّ الشعب اللبنانيّ، عبر الغارات الهمجية، التي كان آخرها غارة استهدفت مبانٍ سكنية في حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما نددت “بادعاء اسرائيل استهداف سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله”.

وقالت: “الإرهاب الصهيونيّ المتصاعد ضدَّ الشعب اللبنانيّ الشقيق بسبب إسناده للشعب الفلسطينيّ ووقوفه ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة، والدماء التي تسيل بفعل هذا الإجرام الصهيونيّ في كلّ من فلسطين ولبنان، يتطلّب من أمتنا العربية والإسلامية مغادرة مربع الصمت، والتحرّك بكل الوسائل وفي كل المحافل الدولية، رفضًا للانحياز والدعم الأميركي لهذا العدوان الغاشم، وانتصارًا لقيم النخوة والشهامة في الوقوف مع الشعبين الفلسطينيّ واللبنانيّ ضد مخططات الاحتلال الصهيونيّ العدوانية.”

وجددت تضامنها المطلق مع الشعب اللبنانيّ والإخوة في “حزب الله” والمقاومة الإسلامية في لبنان.