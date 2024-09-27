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ميقاتي: خبر دعوة الجيش والقوى الامنية الى اعلان حال التأهب القصوى غير صحيح

أخبار لبنان
2024-09-27 | 15:19
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ميقاتي: خبر دعوة الجيش والقوى الامنية الى اعلان حال التأهب القصوى غير صحيح
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ميقاتي: خبر دعوة الجيش والقوى الامنية الى اعلان حال التأهب القصوى غير صحيح

نفى المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ما يتم تداوله عبر مجموعات"الواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة رئيس الحكومة الجيش والقوى الامنية الى اعلان حال التأهب القصوى.

وأشار المكتب في بيان، الى أن هذا الخبر غير صحيح ويندرج في اطار الشائعات ليس الا.

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