ميقاتي ينهي اجتماعاته في نيويورك... وجلسة طارئة للحكومة فور عودته

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه في ضوء المستجدات الحاصلة في لبنان بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، قرر انهاء الاجتماعات التي يعقدها في نيويورك خلال اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة والعودة الى بيروت.



ولفت المكتب في بيان، الى أن ميقاتي قرر ابقاء اجتماعات الحكومة مفتوحة على أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا فور عودته.





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