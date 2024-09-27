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مراكز الايواء في هذه اللائحة لا تزال لديها قدرة استعابية...

نشرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات في بيان، لائحة بمراكز ايواء النازحين اللبنانيين من المناطق المتضررة التي لا تزال لديها قدرة استيعابية. للاطلاع على اللائحة اضغط هنا