أدرعي: اسرائيل لن تسمح بنقل وسائل قتالية إلى حزب الله

شدّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على أنّ اسرائيل لن تسمح نقل وسائل قتالية إلى “منظمة حزب الله الارهابية بأي طريقة”.
وقال: “نحن نعلم عن عمليات نقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله ونقوم بإحباطها.”
وأضاف: “طائرات سلاح الجو تقوم بطلعات جوية في منطقة مطار بيروت الدوليّ وحتى الان الدولة اللبنانية بخلاف الدولة السورية تصرفت بمسؤولية ولم تسمح نقل وسائل قتالية عبر المطار.”
وأعلن “بشكل واضح: عدم السماح لرحلات جوية معادية مع وسائل قتالية الهبوط في مطار بيروت ومطار بيروت هو مطار مدني ويجب الحفاظ عليه بهذه الصورة”.
#عاجل ‼️ لن نسمح نقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الله الارهابية بأي طريقة. نحن نعلم عن عمليات نقل أسلحة إيرانية إلى #حزب_الله ونقوم بإحباطها. طائرات سلاح الجو تقوم بطلعات جوية في منطقة #مطار_بيروت الدولي. حتى الان الدولة اللبنانية بخلاف الدولة السورية تصرفت بمسؤولية ولم تسمح نقل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 27, 2024
#عاجل ‼️ لن نسمح نقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الله الارهابية بأي طريقة. نحن نعلم عن عمليات نقل أسلحة إيرانية إلى #حزب_الله ونقوم بإحباطها. طائرات سلاح الجو تقوم بطلعات جوية في منطقة #مطار_بيروت الدولي. حتى الان الدولة اللبنانية بخلاف الدولة السورية تصرفت بمسؤولية ولم تسمح نقل…