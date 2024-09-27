أدرعي: اسرائيل لن تسمح بنقل وسائل قتالية إلى حزب الله

شدّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على أنّ اسرائيل لن تسمح نقل وسائل قتالية إلى “منظمة حزب الله الارهابية بأي طريقة”.

وقال: “نحن نعلم عن عمليات نقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله ونقوم بإحباطها.”

وأضاف: “طائرات سلاح الجو تقوم بطلعات جوية في منطقة مطار بيروت الدوليّ وحتى الان الدولة اللبنانية بخلاف الدولة السورية تصرفت بمسؤولية ولم تسمح نقل وسائل قتالية عبر المطار.”

وأعلن “بشكل واضح: عدم السماح لرحلات جوية معادية مع وسائل قتالية الهبوط في مطار بيروت ومطار بيروت هو مطار مدني ويجب الحفاظ عليه بهذه الصورة”.