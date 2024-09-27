أدرعي: نهاجم قدرات استراتيجية زرعها حزب الله داخل بنية تحت الارض أسفل ثلاثة مباني في قلب الضاحية الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ افيخاي ادرعي أنّ الجيش سوف “يهاجم قدرات استراتيجية زرعها حزب الله داخل بنية تحت الارض أسفل ثلاثة مباني في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت”.

وقال: “على مدار سنوات قام حرب الله بتطوير منظومة صواريخ بحرية مصدرها إيران.”

وأضاف: “لقد هدد حزب الله في الماضي ونفذ اعتداءات ضد مسارات الملاحة الدولية في البحر الأبيض المتوسط.”

واعتبر أنّ نصرالله هدد منشات استراتيجية حيوية لدولة إسرائيل في البحر وبالقرب من اليابسة.



