أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في #بيروت:

⭕️حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له

⭕️حي برج البراجنة في المبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة له

⭕️حي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له



🔴انتم… pic.twitter.com/06jFArgaoU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ للاعلام العربيّ افيخاي ادرعي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت:حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة لهحي برج البراجنة في المبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة لهحي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة لهوقال: “انتم موجودون في القرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لاخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.”