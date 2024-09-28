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أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

أخبار لبنان
2024-09-27 | 20:17
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أدرعي يوجّه &quot;انذارًا عاجلًا&quot; إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
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أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ للاعلام العربيّ افيخاي ادرعي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت:

حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له 

حي برج البراجنة في المبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة له 

حي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له

وقال: “انتم موجودون في القرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لاخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.”

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