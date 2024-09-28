أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في #بيروت:
⭕️حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له
⭕️حي برج البراجنة في المبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة له
⭕️حي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له
🔴انتم… pic.twitter.com/06jFArgaoU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في #بيروت:
⭕️حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له
⭕️حي برج البراجنة في المبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة له
⭕️حي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له
🔴انتم… pic.twitter.com/06jFArgaoU