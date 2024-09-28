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"الصحة" تدعو مستشفيات بيروت وجبل لبنان الى استقبال مرضى مستشفيات الضاحية التي ستُخلى بسبب تطورات العدوان

أخبار لبنان
2024-09-28 | 00:43
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&quot;الصحة&quot; تدعو مستشفيات بيروت وجبل لبنان الى استقبال مرضى مستشفيات الضاحية التي ستُخلى بسبب تطورات العدوان
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"الصحة" تدعو مستشفيات بيروت وجبل لبنان الى استقبال مرضى مستشفيات الضاحية التي ستُخلى بسبب تطورات العدوان

طلبت "وزارة الصحة العامة" في بيان من مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي "للتوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات الباردة غير الطارئة، وذلك إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم اخلاؤها بسبب تطورات العدوان".
كما دعت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين ليلا من الضاحية حيث يتوقع ان تتفاقم المسؤوليات والمهمات مع تفاقم الاعداد.

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