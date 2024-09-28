غارة اسرائيلية على معمل للمحارم في الشويفات...

أغارت اسرائيل على معمل للمحارم الورقية في الشويفات، ودمّرت المبنى المؤلّف من طابق فوق الأرض وطابق آخر تحت الأرض.

كما تضرّر معمل "غندور" المقابل لهذا المعمل، بشكل طفيف.