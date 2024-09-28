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بعذران تستفيق على حجم دمار كبير اثر استهدافها يوم أمس.. (فيديو)

استهدفت غارة إسرائيلية مساء أمس بلدة بعذران الشوفية، وأدت الى وقوع اصابات.



**اليكم المشاهد الصباحيّة للبلدة في الفيديو أعلاه..

