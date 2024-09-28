غارة اسرائيلية على بحمدون تسبّبت بحفرة كبيرة.. ولا اصابات (فيديو)

مختار كفردبيان للـLBCI: جسم معدنيّ صغير ارتطم بالجبل ولم تسقط غارة في فقرا

مختار كفردبيان للـLBCI: جسم معدنيّ صغير ارتطم بالجبل ولم تسقط غارة في فقرا

بعذران تستفيق على حجم دمار كبير اثر استهدافها يوم أمس.. (فيديو)