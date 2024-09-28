مختار كفردبيان للـLBCI: جسم معدنيّ صغير ارتطم بالجبل ولم تسقط غارة في فقرا

نفى مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا للـLBCI ما أُشيع عن غارة اسرائيلية على بلدة فقرا، موضحًا انه لدى مرور الطيران الاسرائيلي سقط منه جسم معدنيّ صغير وارتطم بالجبل بين فقرا وكفردبيان.