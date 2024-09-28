وزارة الصحة السورية ترسل الى لبنان قافلة مساعدات طبية تسلمتها وزارة الصحة عبر معبر جديدة يابوس

أرسلت وزارة الصحة السورية اليوم، قافلة مساعدات طبية تسلمتها وزارة الصحة اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس على الحدود السورية – اللبنانية.



وقال مسؤول في وزارة الصحة في تصريح: "إن القافلة تقدر حمولتها بـ 20 طناً، وتتضمن 42 مادة مطلوبة لا سيما في مجال الاستجابة الإسعافية، ومنها (أدوية عمليات – التهاب – تخدير – قلبية -هضمية – أطفال – سيرومات) ومستهلكات طبية متنوعة منها صناديق طوارئ وحقائب إسعافية.



من جهتها، اكدت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة اللبنانية الدكتورة جويس حداد الذي قدمته سوريا عبر إرسالها قافلة تتضمن عدداً كبيراً من الأدوية الطبية ومعدات الطوارئ.