الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصحة تذكر بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين وتضيف 1214 على الخط الساخن 1787 للتواصل معهم

أخبار لبنان
2024-09-28 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصحة تذكر بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين وتضيف 1214 على الخط الساخن 1787 للتواصل معهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصحة تذكر بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين وتضيف 1214 على الخط الساخن 1787 للتواصل معهم

ذكرت وزارة الصحة العامة بتفاصيل الرعاية الطبية المقدمة للنازحين وتشجعهم على التواصل معها على الخط الساخن 1787، والذي أضيف إليه الخط الساخن 1214 بحيث يكون الرقمان مخصصين لخدمة النازحين وللرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، وذلك وفق ما يلي: 

* تحويل الذين يحتاجون لغسيل كلى إلى المراكز المتخصصة.
* تحويل مرضى السرطان الذين يأخذون العلاج الإشعاعي إلى أقسام العلاج النهاري في المستشفيات في أماكن النزوح، وكذلك تأمين أدوية مرضى السرطان التي كانوا يستلمونها من الصيدليات، وذلك عبر التواصل على الرقم الساخن 1787 او الرقم 1214 المخصص لمرضى السرطان حصرا.
* متابعة النساء الحوامل. 

وذكرت الوزارة بأن الفرق التابعة لها ستتفقد النازحين في مراكز الإيواء لتعبئة استمارات تتعلق بحاجاتهم الصحية حرصا على عدم حصول اي نقص في الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بالخدمات

الطبية

المقدمة

للنازحين

وتضيف

الساخن

للتواصل

LBCI التالي
طائرة شحن ايرانية تعود أدراجها قبل الهبوط في بيروت اثر تحذير بضربها
وزارة الصحة السورية ترسل الى لبنان قافلة مساعدات طبية تسلمتها وزارة الصحة عبر معبر جديدة يابوس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:26

وزير الصحة للـ LBCI: نحوّل بعض المرضى الى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج المناسب ونطلب التواصل معنا عبر الخط الساخن 1787 لتلبية النداءات الطارئة

LBCI
آخر الأخبار
07:16

وزير الصحة: دور وزارة الصحة سيكون عبر مؤسساتها وتحديدا عبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ومستشفى الكرنتينا ونتعاون مع النقابات للتأكيد على مستوى الخدمات ونذكّر بالرقم الساخن: 81860087

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-27

وزير الصحة: الورقة المقدمة من واشنطن ومجموعة الـ7 والسعودية وقطر والإمارات كانت ستشكل بداية جيدة

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-26

وزارة الصحة السورية: تقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:02

رئيس الوزراء الفرنسي يعتبر الوضع في لبنان "في غاية الخطورة"

LBCI
أخبار لبنان
06:46

وزير التربية : تعليق الدروس نافذ في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة

LBCI
أخبار دولية
06:09

رسالة من خامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان ... اليكم البيان

LBCI
أمن وقضاء
05:16

استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وحالة آخر حرجة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-13

احذروا هذه الاعلانات ... فهي تقودكم الى الخطف والتعذيب

LBCI
فنّ
06:45

بعد التصعيد الكبير... رامي عياش يساند اللبنانيين: "كابوس"

LBCI
آخر الأخبار
02:34

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو ينفذ هجمات إضافية في منطقة بعلبك والبقاع وجبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:07

مختار كفردبيان للـLBCI: جسم معدنيّ صغير ارتطم بالجبل ولم تسقط غارة في فقرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:07

مختار كفردبيان للـLBCI: جسم معدنيّ صغير ارتطم بالجبل ولم تسقط غارة في فقرا

LBCI
أخبار لبنان
01:54

غارة اسرائيلية على بحمدون تسبّبت بحفرة كبيرة.. ولا اصابات (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:40

بعذران تستفيق على حجم دمار كبير اثر استهدافها يوم أمس.. (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:21

غارة اسرائيلية على معمل للمحارم في الشويفات...

LBCI
أخبار لبنان
23:55

دمار هائل في الضاحية الجنوبيّة اثر الغارات الإسرائيليّة (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:40

"الطرقات ضيّقة والسير مسكّر والناس بدّا تفلّ"..لبنانيون فرّوا مشيًا بعد الضربات الاسرائيلية على الضاحية

LBCI
أمن وقضاء
15:50

الأجواء من محيط السفارة الأميركية في عوكر

LBCI
أخبار لبنان
13:56

الوضع من مستشفى الحريري بعد ضربة الضاحية

LBCI
أمن وقضاء
09:08

الإعتداءات طالت سوق النبطية... هذا ما في التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
06:09

رسالة من خامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان ... اليكم البيان

LBCI
خبر عاجل
11:39

فيديو يظهر لحظة إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
16:15

الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...

LBCI
خبر عاجل
19:18

القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما

LBCI
أخبار لبنان
20:17

أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

LBCI
خبر عاجل
11:25

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:00

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله

LBCI
خبر عاجل
13:06

حجم الدمار الذي طال الابنية المستهدفة في الضاحية (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More