الجيش الاسرائيلي يعلن اغتيال نصرالله وكركي

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه اغتال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقائد جبهة الجنوب علي كركي، وعدد آخر من القادة في حزب الله.



وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات، المؤسسة الامنية، على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية، ونفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر".

في سياق متصل، قال مصدر مقرب من حزب الله لفرانس برس السبت إن الاتصال فقد بالسيد حسن نصرالله منذ مساء الجمعة، لكنه لم يؤكد مقتله.