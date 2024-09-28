رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد بـ"الوصول" إلى كل من يهدد إسرائيل بعد إعلان إسرائيل استشهاد نصرالله

توعد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي السبت بـ"الوصول" إلى كل من يهدد المدنيين الإسرائيليين، بعدما أعلن الجيش استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الغارة العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.



وأعلن هاليفي في بيان "لم نستنفد كل الوسائل التي في متناولنا. الرسالة بسيطة: كل من يهدد مواطني إسرائيل، سنعرف كيف نصل إليه".



وقال إن الجيش خطط للضربة على الضاحية الجنوبية "منذ وقت طويل".



واضاف "تم التحضير لهذا الهجوم منذ وقت طويل، وتنفيذه في اللحظة المناسبة بقدر كبير من الدقة، والآن نمضي قدما في التحضير المتأني للخطوات المقبلة".



وتابع "أود التشديد مجددا في نهاية المطاف على أننا في جهوزية تامة على كل جبهاتنا. على جميع قواتنا أن تضمن مزامنة كاملة وجهوزية تماما، بما في ذلك بالتنسيق مع أجهزة أخرى".