المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" تلقّى ضربة موجعة بمقتل أمينه

اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ دانيال هاغاري أنّ مهمّة الجيش الإسرائيليّ هي إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم.وقال: "سنفعل كل ما يلزم."وأشار إلى ألّا تغييرات أخرى على التوجيهات الخاصة بالسكان المدنيين.واعتبر أنّ "حزب الله" تلقّى ضربة موجعة بمقتل أمينه السيد حسن نصر الله.وشدّد على أنّ الجيش الإسرائيليّ في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة.وأعلن مهاجمتهم البنية التحتية لـ"حزب الله"، التي "بُنيت على مدى سنوات بدعم من إيران".وقال: "نصر الله كان من أشد أعداء إسرائيل على الإطلاق."وأعلن أنّ وزير الدفاع أقر تقييد التجمعات في وسط إسرائيل بحيث لا يزيد أي عدد عن ألف شخص.