باسيل: كل مصاب ومهجر وشهيد هو منا وفينا افتحوا قلوبكم وبيوتكم وبيوت الله

أكّد رئيس حزب "التيار الوطنيّ الحر" جبران باسيل أنّ "الخسارة كبيرة والحزن اكبر"، وذلك بعد استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.وقال: "من مسار السيد الذي غاب وهو باق معنا ليكون امثولة الصمود، نحفظ عنه انه جبل الصبر."وأضاف: "كل مصاب ومهجر وشهيد هو منا وفينا افتحوا قلوبكم وبيوتكم وبيوت الله واحتضنوا اخوتكم فالناس نظراء لكم في الخلق وهذا جوهر المسيحية وميزته."وشدّد على أنّ خلاص اللبنانيين يكمن بوحدتهم وتضامنهم الانسانيّ والوطنيّ و"هذا ما يجب ان يعلو اي خلاف سياسيّ".وطالب، متوجهّا "ليس لحزب واحد أو طائفة واحدة، بل البنانيين جميعًا" بمواجهة إسرائيل بالتضامن.ولفت إلى أنّ لبنان بخطر والشعب مألوم من "الجرائم الاسرائيلية التي لا يسلم منها احد".وقال: "وجّهنا رسائل خطية سابقًا للمطالبة بقرار دوليّ لوقف إطلاق النار وسنجري اتصالات مع الدول المعنيين للضغط على اسرائيل."