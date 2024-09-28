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أرسلان ينعي السيد نصرالله: رمز المقاومة والمقاومين في عصرنا الحديث
أخبار لبنان
2024-09-28 | 09:29
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أرسلان ينعي السيد نصرالله: رمز المقاومة والمقاومين في عصرنا الحديث
نعى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس" الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، قائلاً: "رحل الحبيب والأخ، رمز المقاومة والمقاومين في العصر الحديث، رحل تاركاً خلفه مدرسة من العزّ والكرامة والمقاومة، ليس الوقت للحزن الآن ولا للبكاء، الوقت للنهوض ولإكمال المسيرة والصمود.رحم الله سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء، وتعازيّ الحارّة إلى الإخوة في قيادة الحزب والعائلة الكريمة وجميع اللبنانيين".
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