عون: باستشهاد السيد نصرالله يفقد لبنان قائدًا مميزًا وصادقًا

كتب الرئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون، عبر اكس: "باستشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يفقد لبنان قائداً مميزاً وصادقاً، قاد المقاومة الوطنية على دروب النصر والتحرير؛ فكان اميناً لوعده، وفياً لشعبه الذي بادله حباً وثقة والتزاماً."



وأضاف: "واذا كانت يد العدو قد نالت منه وهو في منتصف مسيرته الوطنية، فإنه سيلاقي ربه مطمئناً لما حقّقه طوال سنوات من النضال والمقاومة الى أن سلّم الامانة الى شباب لم يبخلوا يوماً بدمائهم دفاعاً عن ارضهم."



ولفت إلى أنّه "فيما يفتقدُ على الصعيد الشخصي صديقاً شريفاً كانت له معه وقفات عديدة لمصلحة لبنان وشعبه".



ورأى أنّ ما يشهده لبنان من مخاطر نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمر، يتطلب الارتقاء الى اعلى مستوى من التضامن الوطني الذي يحمي وحدتنا ويحصّنها، لأن بها الخلاص الحقيقي.