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الأبيض فصّل التسهيلات الطبية المقدمة للنازحين وتأمين التواصل على 1214 و1787

أخبار لبنان
2024-09-28 | 10:01
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الأبيض فصّل التسهيلات الطبية المقدمة للنازحين وتأمين التواصل على 1214 و1787
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الأبيض فصّل التسهيلات الطبية المقدمة للنازحين وتأمين التواصل على 1214 و1787

عرض وزير الصحة العامة فراس الأبيض حصيلة مفصلة لشهداء وجرحى الإعتداءات الإسرائيلية، في مؤتمر صحافيّ، في وزارة الصحة العامة، تناول فيه الخدمات المقدمة للنازحين بعد تزايد أعدادهم إثر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.  

وقد جاءت الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحى منذ بدء الأحداث في 8 تشرين الأوّل 2023 حتى اليوم كالتالي:

-عدد الشهداء: ألف وستمئة وأربعون (1640) من بينهم مئة وأربعة (104) أطفال ومئة وأربع وتسعون (194( امرأة

-عدد الجرحى: ثمانية آلاف وأربعمئة وثمانية (8408(

مع الإشارة إلى أنه لا يزال هناك شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء.


أما الحصيلة في الفترة الواقعة بين الثامن من تشرين الأول 2023 والخامس عشر من أيلول 2024 فهي التالية:

-عدد الشهداء: ستمئة وعشرة (610) شهداء من بينهم ثماني وثلاثون (38) امرأة وسبعة عشر (17) طفلا

-عدد الجرحى: ألفان وستة وخمسون (2056)


والحصيلة في الفترة الواقعة بين السادس عشر من أيلول 2024 والسابع والعشرين من أيلول 2024 فهي التالية:

-عدد الشهداء: ألف وثلاثون (1030( من بينهم ست وخمسون (56) امرأة وسبعة وثمانون (87) طفلا

-عدد الجرحى: ستة آلاف وثلاثمئة واثنان وخمسون (6352)


وبالنسبة إلى حصيلة الشهداء والجرحى من يوم أمس في 28 أيلول 2024 فهي كالتالي:

-عدد الشهداء: أحد عشر (11)

-عدد الجرحى: مئة وثمانية (108)

في القطاع الصحيّ:

عدد الشهداء منذ بداية الأحداث: واحد وأربعون (41) عاملا صحيًا أو إسعافيًا.

عدد الجرحى: مئة وأحد عشر (111).

علمًا أن يوم أمس سجل ضربتين على مراكز صحية وطبية في دير سريان والطيبة سقط فيهما سبعة شهداء وأربعة جرحى من القطاع الصحي والإسعافي.


وبخصوص القطاع الإستشفائيّ، أكّد الأبيض أنّ أيّ مستشفى لم يخرج حتى الآن على الخدمة ولكن بغية تخفيف العبء عن المستشفيات في المناطق المستهدفة ولإتاحة وصول الناس إليها، عملت وزارة الصحة العامة على تنفيذ عملية إخلاء المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى كي يتابعوا علاجاتهم.

وبحث وزير الصحة العامة في الخدمات الطبية والتسهيلات المقدمة للنازحين كالتالي:

- يمكنهم الإتصال على الرقم الساخن 1787 للإستفسار عن أي خدمات صحية يحتاجون إليها، وقد أضيف إليه الرقم 1214.


وقال الأبيض: "خلال الأيام الثلاثة الماضية تلقت الوزارة أكثر من 2072 إتصالًا من بينها 450 من مرضى السرطان الذين تمت إحالتهم إلى مراكز أخرى للعلاج، و159 من مرضى غسل الكلى الذين تأمن علاجهم، كما تأمن موضوع الولادة لـ38 امرأة حامل إضافة إلى عمليات أخرى."

-في المستشفيات الحكومية يتم تقديم خدمات مجانية للنازحين بالتعاون مع الأفرقاء والشركاء حيث تتم تغطية فروقات المريض.

-بخصوص الفرق النقالة، زيد عددها من خمسة وعشرين إلى خمسين، ويتم العمل على زيادتها إلى ثمانين فرقة.

-بدأ توزيع الأدوية على مراكز الرعاية الأولية وهناك حاليًا 197 مركز رعاية أولية مربوطا بـ419 مركز إيواء.

-سيبدأ توزيع الحليب يوم الإثنين.  

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