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جنبلاط: لاتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم

أخبار لبنان
2024-09-28 | 10:32
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جنبلاط: لاتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم
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جنبلاط: لاتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط وجوب التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال في حديث لـ"العربية": "لا يمكن استعادة الدولة اللبنانية في ظل الحرب".

ولفت إلى الحاجة إلى اتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم.

وشدّد على أنّ الدولة اللبنانية تُبنى فقط بالتوافق مع الأطياف كلها.

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