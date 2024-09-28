جنبلاط: لاتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط وجوب التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان.



وقال في حديث لـ"العربية": "لا يمكن استعادة الدولة اللبنانية في ظل الحرب".



ولفت إلى الحاجة إلى اتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم.



وشدّد على أنّ الدولة اللبنانية تُبنى فقط بالتوافق مع الأطياف كلها.