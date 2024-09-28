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جنبلاط: لاتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم
أخبار لبنان
2024-09-28 | 10:32
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جنبلاط: لاتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم
أكّد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط وجوب التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان.
وقال في حديث لـ"العربية": "لا يمكن استعادة الدولة اللبنانية في ظل الحرب".
ولفت إلى الحاجة إلى اتفاق سياسيّ يعيد أهل الجنوب إلى مناطقهم.
وشدّد على أنّ الدولة اللبنانية تُبنى فقط بالتوافق مع الأطياف كلها.
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